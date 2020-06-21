Российский боец ММА Александр Волков прокомментировал поражение от американца Кертиса Блейдса. Их бой в UFC Fight Night 173 завершился победой Блейдса единогласным решением судей — 49:46, 48:47, 48:46.

Волков поблагодарил за поддержку, отметив, что поединок получился тяжелым, но он выложился на все 100%.

«В тех условиях, которые у меня были, сделал все, что мог. Получилось забрать два последних раунда, переломить ход боя, но немного не хватило, для того, чтобы победить», — сказал Волков в инстаграме.

Россиянин подчеркнул, что будет двигаться дальше, только вперед, отметив, что не получил серьезных повреждений, поэтому вернется к тренировка сразу по возвращению в Москву.