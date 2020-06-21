Форвард «Зенита» Артем Дзюба подвел итог крупной победы над ЦСКА. «Зенит» разгромил армейцев в матче 23-го тура РПЛ со счетом 4:0.

«С победой! Идем дальше», — написал нападающий под видео с голом Малкома.

Отметим, что Дзюба поучаствовал в обоих голах Малкома. В эпизоде с первым голом он сделал скидку головой на бразильца, после чего Малком после ошибки защитника Виктора Васина. Эпизоду со вторым голом бразильца предшествовал сольный проход Дзюбы с центра поля.

«Зенит» с 53 очками лидирует в таблице чемпионата России, опережая идущий вторым «Локомотив» на 12 очков. Дзюба с 13 голами возглавляет гонку бомбардиров.