Вячеслав Караваев в матче ЛЧ с "Лионом". Фото: ФК "Зенит"

Вячеслав Караваев в матче ЛЧ с "Лионом". Фото: ФК "Зенит"

Правый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев подвел итог крупной победы над ЦСКА (4:0) в игре 23-го тура РПЛ. Защитник сделал голевую передачу, когда Бранислав Иванович открывал счет на второй минуте.

Караваев отметил, что комбинацию с первым голов команда, конечно, наигрывала, хотя получилось немножко другое.

«Хорошая подача, Иванович был там, где надо, забил. Ранний гол помог нам в дальнейшем. Потом забили еще и стали играть намного увереннее, спокойнее, контролировали игру», — отметил Караваев на «Зенит ТВ».

В эпизоде с голов Караваев неожиданно пришел на подачу углового на противоположный край. Разыграв мяч с Кузяевым, защитник сделал точную подачу на затылок Ивановича.

Караваев подчеркнул, что «Зенит» неплохо двигался и оказался физически подготовленным к матчу.