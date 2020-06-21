Экс-голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов после игры 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:4) призвал аннулировать текущий сезон РПЛ. Ранее чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновился 19 июня.

«В жизни нашей есть что-то особенное. Семья, наши дети, наше здоровье. Когда вы мне скажите, что ваши ценности иные, я вас не буду презирать, я скажу — вы глупец! Сегодня бизнес и деньги не играют роли. РФС, пришло время аннулировать сезон!» — написал Чепчугов в инстаграме.

Напомним, что после возобновления чемпионата были зафиксированы случаи коронавируса в «Ростове» и «Динамо».

Чепчугов выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, все это время будучи дублером Игоря Акинфеерва. Вратарь стал трекратным чемпионом Росси и двукратным обладателем Кубка страны.