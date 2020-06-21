Футбольный клуб «Краснодар» выступил с заявлением касательно домашней игры 23-го тура РПЛ с московским «Динамо».

В данный момент проведение игры находится под вопросом после вспышки коронавируса в московском клубе. Как минимум, два игрока, полузащитник Шарль Каборе и форвард Клинтон Н’Джи, сдали положительный тест на инфекцию.

«Точная информация о статусе матча «Краснодар» – «Динамо», который должен состояться 21 июня в 20:00, появится сегодня около 13:00″, — говорится в заявлении «Краснодара».

«Краснодар» извинился за неудобство и надеется на понимание болельщиков.