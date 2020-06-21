Руководитель РФС Александр Дюков прокомментировал возобновление РПЛ после игры 23-го тура между ЦСКА и «Зенитом» (0:4).

Дюков отметил, что если матчи будут проводиться с выполнением всех требований, а регламент обеспечения безопасности и предписания Роспотребнадзора будет соблюдаться, то с улучшением эпидемиологической ситуации в стране есть шанс увеличить количество болельщиков на трибунах.

«В конце апреля сторонников возобновления чемпионата было немного. Но сейчас уже никто не сомневается, что мы приняли правильное решение. Как и практически не осталось тех, кто был против присутствия болельщиков на трибунах», — приводит слова Дюкова РФС.

По словам Дюкова, соблюдение социальной дистанции – очень важное требование. В РФС рассчитывают на ответственное поведение болельщиков.

Напомним, что РПЛ возобновился 19 апреля.