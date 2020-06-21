Встречу 23-тура ЦСКА — «Зенит» (0:4) незаконно посетили некоторые фанаты «Зенита». Они прошли на трибуны «ВЭБ-Арены» по чужим абонементам.

Болельщики приобрели места за воротами. После гола Бранислава Ивановича фанаты петербуржцев зарядили кричалку в поддержку «Зенита», после чего к ним приставили стюарда. На 18-й минуте болельщиков убрали из сектора ЦСКА, пересадили на гостевой. Позже все они были задержаны полицией и теперь их ждет административное наказание.

Напомним, «Зенит» победил ЦСКА со счетом 4:0. Дважды забил Малком, по голу на счету Ивановича и Дриусси.