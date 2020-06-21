Владелец «Сочи» Борис Ротенберг выразил отношение к победе своей команды над «Ростовом» со счетом 10:1 в игре 23-го тура РПЛ.

Ротенберг переводит фокус на «Ростов» — за 10 дней до матча там уже были первые случаи, и почему никто не ограничил тех игроков, а это было сделано лишь неделю спустя, когда заражение стало массовым.

«Никто от этого не застрахован, но не надо перекладывать эту проблему на нас. Думаю, любой клуб, кто был бы на нашем месте, тоже отказался бы от переноса, так как была договоренность. Если бы мы согласились, то остальные бы обратились в премьер-лигу искать такие даты», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

По словам Ротенберга, в случае переноса было бы непонятно, как бы «Сочи» выглядел в конце сезона, сколько бы у команды было травмированных.

Напомним, перед игрой стало известно, что шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом, после этого команда ушла на двухнедельный карантин. После отказа «Сочи» за ростовчан сыграли игроки молодежной команды.