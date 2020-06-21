Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, что в начале своей карьеры в Формуле-1 его волновали некоторые публикации в прессе. Сейчас гонщик отметил, его отношение к этому изменилось.

По словам Квята, в прошлом мнение прессы его сильно беспокоило. Сейчас, по словам гонщика, он повзрослел и понимает, что это просто часть работы.

«Честно говоря, это по-прежнему иногда может разочаровывать. Конечно, случаются плохие дни. В спорте не бывает всё хорошо, особенно при таком количестве гонок. Иногда что-то идёт не по твоему сценарию, но в этом нет ничего страшного», — цитирует Квята RaceFans.

По словам спортсмена, он в Формуле-1 с 19 лет и был очень молод. Теперь он смотрит на вещи иначе. И то, что его раздражало в прошлом больше не имеет такого эффекта.