Хавбек ЦСКА Арнор Сигурдссон обратился к болельщиками после поражения от «Зенита» (0:4) в игре 23-го тура РПЛ.

Футболист извинился — по его словам, неприемлемо играть так, как это делал ЦСКА, допуская много глупых ошибок. Сигурдссон предположил, что нужно было сохранять спокойствие и действовать более осторожно, а ЦСКА понесся вперед большими силами.

«Зенит» лидирует в чемпионате, у них сейчас лучшая команда. Если мы ошибаемся, они наказывают за это. А ошибались мы много, и они использовали это против нас», — цитирует Сигурдссона пресс-служба ЦСКА.

Футболист отметил, что несмотря на расстройство, нужно начинать думать о следующем матче, при этом спросив себя, почему это произошло.

Напомним, что голы в составе «Зенита» забивали Малком — 2, Иванович и Дриусси (с пенальти).