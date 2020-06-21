Президент «Сочи» Борис Ротенберг обозначил свое мнение относительно крупной победы своей команды над «Ростовом» (10:1) в игре 23-го тура РПЛ.

Ротенберг считает, что те, кто льет грязь на «Сочи», не могут оценить реалии вещей.

Парни «Ростова» молодцы, дали бой, но мы не могли не забивать столько мячей, сколько забили, поскольку у нас играют профессионалы. Если бы мы жалели молодых, то те не поняли бы этого, так как когда ты борешься с более сильным соперником, то чем больше усилий он прикладывает, чтобы обыграть тебя, тем больше возможностей у тебя для прогресса», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Напомним, что в этом матче средний возраст игроков в заявке ростовского клуба составлял 17,2 года. Основа под руководством Валерия Карпина в это время находилась на карантине из-за коронавируса. «Сочи» отказался переносить встречу на июль.