Встреча 23-го тура чемпионата России между «Краснодарои» и «Динамо» перенесена на 19 июля. Матч должен был пройти сегодня, 21 июня, в 20.00 по московскому времени.

Напомним, накануне стало известно о трех новых случаях заражения коронавирусом в московской команде. Тесты игроков Клинтона Н’Жи, Шарля Каборе и Себастьяна Шиманьски дали положительный результат.

Напомним, «Краснодар» с 41 баллом находится третьм месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» располагается на седьмой строчке с тридцатью баллами.