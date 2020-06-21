Спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев возрадовался переносу матча 23-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Динамо». Хозяева согласились перенести встречу на 19 июля из-за коронавируса в «Динамо».

«Краснодар — молодцы!!! Спасибо!!!» — написал в своем телеграм-канале Губерниев.

Напомним, в московской команде три футболиста сдали положительных тесты на COVID-19 — Нжи, Каборе и Шиманьски. «Динамо» не полетело в «Краснодар», встреча должна была пройти сегодня, 21 июня, в 20.00 по московскому времени.

«Краснодар» с 41 очкм занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» находится на седьмой строчке и имеет тридцать очков.