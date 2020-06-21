Народный артист Михаил Боярский прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА в Москве со счетом 4:0.

Бояский отметил, что «Зенита» на сегодня сильнее всех команды страны и конкуренции в России у него нет. Боярский похвалил «Зенит» в том, что игроки достойно пережили пандемию и показывают, что и после нее остаются в хорошей форме. Артист уверен, что находящийся в идеальным, по его мнению, состоянии «Зенит» будет первым в стране, а Петербург — первым городом в плане футбола в России, как бы и хотелось Боярскому.

«Волноваться за победу в чемпионате можно и нужно, но делать это с удовольствием. Я уверен, что мы все вместе в Петербурге будем отмечать и победу над коронавирусом, и над всеми командами нашей страны», — цитирует Боярского «Р-Спорт».

Голы в составе «Зенита» забивали Иванович, Малком (дважды) и Дриусси. Обыграв ЦСКА, «Зенит» с 53 очками увеличил отрыв от преследователей до двенадцати пунктов.