На заседании бюро исполкома РФС было принято решение о переносе игры 23-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо». Встреча должна была пройти в воскресенье, 21 июня, однако клубы договорились о переносе из-за коронавируса у игроков «Динамо».

Сообщается, что бюро принимало решение на основании обращения РПЛ, матч перенесен на 19 июля.

РФС заявил, что готов рассматривать вопрос о внесении изменений в календарь сезона и использовать дату полуфинала Кубка России (19 июня) при согласии обоих участников матча.

Как приводится в заявлении, если с подобной просьбой обратятся клубы, вышедшие в полуфинал Кубка, РФС рассмотрит вариант с изменением формата розыгрыша Кубка России и его проведением после окончания РПЛ, но до 3 августа 2020 года».