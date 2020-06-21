Форвард «Сельты» Федор Смолов был включен в основной состав своей команды на встречу тридцатого тура испанской Примеры против «Алавеса». Пресс-служба клуба обнародовала состав.

Смолов сыграет в нападении в связке с лидером клуба Яго Аспасом. В предыдущих двух встречах россиянин оставался в запасе и выходил на замену.

Также в состав «Сельты» попали Рубен Бланко, Васкес, Мурильо, Араухо, Оласа, Йокуслу, Бельтран, Денис Суарес и Рафинья,

Встреча «Сельта» — «Алавес» начнется в 15:00 по московскому времени.