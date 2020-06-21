Наставник «Ростова» Валерий Карпин выразил свое отношение к новости о том, что игра 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» буден сыгран 19 июля из-за зараженных коронавирусом игроков московского клуба.

Карпин посчитал, что такое решение бюро исполкома РФС по отношению к «Ростову», матч которого с «Сочи» перенесен не был, выглядит несправедливым.

«Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки», — приводит слова Карпина РИА Новости.

Напомним, что для переноса необходимо согласие двух клубов, и «Краснодар» пошел навстречу московскому «Динамо», а «Сочи» отказалось переносить игру.