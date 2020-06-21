Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался об игре форварда Малкома в матче чемпионата России с московским ЦСКА. По словам Медведева, бразилец показал, что готов играть на команду.

Медведев отметил, что Малкому нашли то место, где он может раскрывать все свои качества. Показывать и скорость, и дриблинг, и удар.

«Он очень хорошо взаимодействовал с партнерами, он не жадина, как мы видим. Он с удовольствием отдает передачи. А то, что некоторые голевые комбинации не были доведены до гола, это отсутствие игровой практики. Мы будем создавать и забивать больше», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».

Напомним, «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 4:0. Малком сделал дубль, по голу забили Бранислав Иванович и Себастьян Дриусси, реализовавший пенальти.