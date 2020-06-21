Московское «Динамо» официально подтвердила коронавирус у троих игроков команды, поблагодарив за перенос выездного матча 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» владельца краснодарского клуба Сергея Галицкого.

По итогам результатов планового тестирования игроков и сотрудников команды на COVID-19 коронавирус выявлен у Клинтона Н`Жи, Шарля Каборе и Себастиана Шимански. Все они отправлены на двухнедельный карантин под наблюдением врачей. Остальная команда находится на базе клуба в Новогорске в закрытом режиме.

«Динамо» оперативно известило о событии «Краснодар», РФС и РПЛ, после чего получило официальный ответ от руководства краснодарцев о согласии перенести встречу с 21 июня на резервный день.

«Понимая, что такое решение не могло быть простым как чисто с футбольной точки зрения, так и в свете резонансных событий последних дней, хотим от лица всего нашего клуба выразить искреннюю признательность президенту ФК «Краснодар» Сергею Николаевичу Галицкому за жест доброй воли, за человеческое и спортивное благородство», — приводится в заявлении «Динамо» на официальном сайте клуба.

Ближайшая игра «Динамо» состоится 27 июня. Соперником команды Кирилла Новикова будет ЦСКА. Встреча пройдет на ВТБ Арене.

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