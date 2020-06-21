В рамках 23-го тура Российской Премьер-лиги сегодня, 21 июня, состоится встреча московского «Локомотива» и «Оренбурга».

Игра пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена», трибуны которой будут заполнены не более, чем на 10 процентов. Начало встречи назначено на 17:30 по московскому времени.

Бесплатную прямую трансляцию игры можно будет посмотреть здесь:

Главным арбитром встречи назначен Станислав Васильев, помогать на линии ему будут Владислав Назаров и Андрей Гурбанов.

Ожидается, что болельщики «Локомотива» проведут на игре акцию протеста против ухода из клуба Юрия Семина: группировка United South отметила, что на всех играх до конца сезона фанаты будут уходить с трибун после 20-й минуты.

Этот матч станет для «Локомотива» первой в Российской Премьер-лиге игрой, проведенной под руководством нового главного тренера Марко Николича.