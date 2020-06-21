Спортивный агент, представляющий интересы баскетболиста «Химок» Тимофея Мозгова, Максим Шарифьянов рассказал об операции спортсмена и его планах на завершение карьеры в ближайшем будущем.

По словам Шарифьянова в интервью агентству ТАСС, вопроса о завершении карьеры на повестке на данный момент нет.

«Если бы хотел закончить — не делал бы операцию на колене», — сказал Шарифьянов, добавив, что пока рано говорить о сроках восстановления.

Как заявил агент, операция на правом колене прошла успешно, однако баскетболисту еще не успели даже снять швы, поэтому реабилитация не началась.

Напомним, в июле 2019 года Тимофей Мозгов подписал однолетний контракт с «Химками», однако не сыграл за клуб ни одного матча.