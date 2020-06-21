Футбольный клуб «Краснодар» сделал официальное заявление с реакцией на перенос матча 23-го тура Российской Премьер-лиги против «Динамо».

«Мы до последнего надеялись, что «Динамо» сможет прибыть на игру составом, который включал бы в себя профессиональных футболистов. К сожалению, это оказалось невозможным», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте «Краснодара».

Согласно заявлению «быков», «Динамо» вышло на клуб с просьбой о переносе матча, и «Краснодар» пошел навстречу. Время и дата игры будут объявлены дополнительно.

Напомним, ранее стало официально известно о переносе матча «Краснодар» — «Динамо» на 19 июля из-за обнаружения коронавируса в московском клубе. Похожий случай произошел перед игрой «Сочи» — «Ростов», однако сочинский клуб не пошел навстречу сопернику и «Ростову» пришлось выставить молодежный состав.