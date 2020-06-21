Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась с подписчиками своим новым рисунком.
В отдельном творческом «Инстаграме» Медведева выложила изображение персонажей полнометражного мультфильма Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» — Тихиру и Хако.
Под рисунком фигуристка привела цитату дедушки Камадзи: «Something you wouldn’t recognize. It’s called love».
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Ранее Nevasport писал о том, что Медведева завела для своих рисунков отдельный аккаунт в «Инстаграме». В нем она уже выложила портреты актрисы Одри Хепберн, Зендаи, модели Кендалл Дженнер, а также создала анимацию прыжка японского фигуриста Юдзуру Ханю. На этот профиль подписалось уже почти 8 тысяч человек.
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