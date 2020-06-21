В рамках 23-го тура Российской Премьер-лиги «Уфа» сумела обыграть «Тамбов».

Игра прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счетом 2:1.

Счет был открыт на 20-й минуте: пенальти реализовал полузащитник «Уфы» Даниил Фомин. Во втором тайме «Тамбов» сумел сравнять счет, это произошло на 77-й минуте встречи. Автором мяча стал хавбек Михаил Костюков, который забил с передачи Валерия Чуперки.

В добавленное ко второму тайму время «Уфе» удалось вырвать домашнюю победу: гол забил Николай Гиоргобиани с передачи Даниила Фомина.

Таким образом, «Уфа» набрала 30 очков и поднялась на 8-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Тамбов» с 25-ю очками располагается на 13-м месте, всего на два балла отставая от зоны вылета.