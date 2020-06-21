В 30-м туре чемпионата Испании по футболу «Сельта» разгромила «Алавес». Игра прошла на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась со счетом 6:0.

Счет в матче был открыт на 14-й минуте Джейсоном Мурильо с передачи Дениса Суареса. Затем в первом тайме пенальти реализовал Яго Аспас, а затем дубль за две минуты оформил Рафинья Алькантара. Также в первой половине встречи был удален защитник «Алавеса» Мартин Агиррегабириа. Во втором тайме отличились Нолито и Санти Мина.

Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут, однако не отметился результативными действиями.

Благодаря разгромной победе «Сельта» поднялась на 16-е место в турнирной таблице Ла Лиге, имея в активе 30 очков. «Алавес» опустился на 13-е место, сейчас у команды 35 очков.