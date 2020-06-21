Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников заменит Виктора Гончаренко на посту главного тренера в случае его ухода из клуба.

Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». По данным СМИ, по ходу первого тайма матча с «Зенитом» Виктор Гончаренко принял решение уйти из ЦСКА, а в перерыве сообщил игрокам, что у него пропало взаимопонимание с футболистами. По окончании игры Виктор Гончаренко сообщил клубу о решении и покинул стадион, не придя на пресс-конференции.

Сергей Овчинников будет руководить командой до конца сезона с приставкой «и.о.», если Гончаренко не поменяет своего решения. Также сообщается, что руководство ЦСКА просит главного тренера остаться с командой до окончания текущего чемпионата.

Напомним, вчера ЦСКА дома уступил «Зениту» со счетом 0:4.