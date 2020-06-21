Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер поделился фотографиями с возобновления тренировок в «Крикет Клабе», Торонто.
В своем «Инстаграме» Орсер выложил две фотографии с двумя разными группами фигуристов на катке. Все спортсмены находятся в защитных масках.
«Счастливы вернуться… Неделя четвертая, наконец, все здесь на катке», — подписал тренер одну из фотографий.
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Отметим, на обоих снимках нет лидеров группы Орсера — двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю и россиянки Евгении Медведевой. Где находится и тренируется Ханю, широкой публике неизвестно, по последним данным, Евгения Медведева все еще находится в Японии.
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