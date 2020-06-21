Российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем группы В на выставочном турнире Adria Tour, который в эти выходные проходит в хорватском Задаре.

В последнем раунде группового этапа Рублев обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева. Счет по сетам — 4:2, 4:1.

Вчера, 20 июня, Андрей Рублев провел два поединка в рамках группового этапа Adria Tour: он обыграл Марена Чилича из Хорватии в трех сетах (счёт 4:3 (тай-брейк 7:5), 2:4, 4:1), а затем победил Данило Петровича со счетом 4:2, 4:1.

В финальном поединке хорватского этапа Adria Tour Андрей Рублев может сразиться с первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем. Для этого сербу необходимо будет победить хорвата Нино Сердарушича.

Начало финального матча запланировано на 21:00 по московскому времени.