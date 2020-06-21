Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский получил благодарность президента России.за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

По специальности Шветский является анестезиологом-реаниматологом, он помогал больным коронавирусом во время активной фазы пандемии в госпитале для ветеранов войн №2 в Москве.

Информацию об объявлении благодарности, а также комментарий самого Шветского цитирует портал РИА Новости.

«После Олимпийских игр в Сочи я гордился, что я русский, после Олимпиады в Пхенчхане я был горд, что я гражданин Российской Федерации. Сегодня я горжусь, что я русский врач», — заявил Шветский, отметив, что он благодарен судьбе, что испытал эти чувства при жизни.

Сегодня, 21 июня, в России отмечается день медицинского работника.