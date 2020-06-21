Спортивный агент Дмитрий Селюк высказал мнение о ситуации с возможным уходом главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко из клуба.

Слова Селюка цитирует портал Sport24.

«Хочет уйти и слава богу для ЦСКА. Ситуация такова, что я уже видел там определенную реакцию, что его нужно до конца сезона оставить», — отметил Селюк, добавив, что Гончаренко не нужно оставаться до конца сезона, поскольку в клубе есть Виктор Онопко и Сергей Овчинников.

По словам Селюка, в клубе сейчас ничего не меняется. «ЦСКА не может выиграть ни одного матча, но он мог хотя бы взять и что-нибудь поменять», — отметил агент, добавив, что нужно вернуть Гончаренко в БАТЭ.

Напомним, вчера ЦСКА проиграл дома «Зениту» со счетом 0:4, Виктор Гончаренко не пришел на пресс-конференцию после матча.