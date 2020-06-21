Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев опубликовал в своем «Инстаграме» пост с призывом голосовать за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации.

Президент СБР вспомнил о дате начала Великой отечественной войны — 22 июня 1941 года, отметив, что до сих пор почитается подвиг солдат и всего советского народа.

«Мы обязаны передавать из поколения в поколение память о наших предках — воинах, защищавших нашу Родину», — отметил Драчев, подчеркнув, что необходимо заложить эти ценности в основной закон страны, поскольку они сформировали национальную гордость и должны создавать ориентир в развитии государства.

«Очень Важно не допустить фальсификации и искажения событий и итогов той Великой войны, на что как раз и указывается в предлагаемых Поправках к основному закону», — отметил Драчев.