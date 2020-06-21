Московский «Локомотив» сделал официальное заявление по поводу инцидента со стюардом и журналистом на игре 23-го тура чемпионата России по футболу против «Оренбурга«.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что журналиста издания Евгения Белоусова перед матчем ударил один из стюардов «РЖД-Арены».

На официальном сайте «Локомотива» появилось заявление клуба по данной ситуации. «Локомотив» считает произошедшее недопустимым, также в клубе сообщили, что врачи оказали помощь пострадавшему журналисту.

«Стюард принес извинения Белоусову лично, был незамедлительно уволен и больше не будет допущен на матчи «Локомотива». Наш клуб также присоединяется к извинениям», — говорится в релизе. Также пресс-служба отметила, что стюарды не являются сотрудниками ФК «Локомотив», сотрудники предоставляются компанией, которая оказывает клубу данные услуги во время матчей.