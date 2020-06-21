Российский фигурист, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр Плющенко показал, какие цветы растут в его домашнем саду.

Оператором видео стала мама фигуриста Яна Рудковская, которая сейчас ведет аккаунт сына в «Инстаграме».

«Кто просил показать пионы в нашем саду? Показываю кусочек сада», — гласит подпись под видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Plushenko (@gnomgnomych) 21 Июн 2020 в 9:19 PDT

Ранее в «Инстаграме» Гном Гномыча выходили видео под песню Михаила Круга «Золотые купола», а также различные розыгрыши: например, мальчик с помощью сухих макарон разыграл маму, притворившись, что он случайно сломал шею.

Ранее Александру Плющенко предложили съемки в телевизионном журнале «Ералаш«.