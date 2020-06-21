Московский «Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного мяча в матче стал полузащитник Алексей Миранчук с передачи Рифата Жемалетдинова. На 90+4 минуте матча Эдер не реализовал пенальти, который заработал Гжегож Крыховяк.

Отметим, в матче было зафиксировано три удаления: в добавленное к первому тайму время Рифат Жемалетдинов был удален, получив вторую желтую карточку. Во втором тайме пострадало два футболиста «Оренбурга»: Даниэл Мишкич и Андрей Малых.

«Локомотив» победил в первом официальном матче Марко Николича на посту главного тренера клуба. Весной команду покинул Юрий Семин по окончании контракта