Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков рассказал, в каком случае против московского ЦСКА выйдет играть молодежный состав клуба.

Слова Новикова приводит пресс-служба клуба. По словам тренера, на матч с «Краснодаром» команда была отправить и молодежный состав, если бы оппонент отказал в переносе встречи.

Новиков поблагодарил «Краснодар», Сергея Галицкого и главного тренера клуба Мурада Мусаева, которые пошли навстречу «Динамо». «Считаю, что это настоящий мужской поступок, спортивный, в духе честной игры», — сказал Новиков, отметив, что если изменений в регламенте не будет, то главная команда клуба останется на двухнедельном карантине, а встречу с ЦСКА проведет молодежный состав.

Напомним, в «Динамо» было обнаружено три случая заражения коронавирусом среди основного состава, в связи с чем матч против «Краснодара» перенесли на 19 июля.