Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказался по поводу первого официального матча команды под его руководством.

Слова Николича прозвучали в эфире ютуб-каналу РПЛ. Тренер поздравил своих игроков с первой победой, а также поблагодарил болельщиков, которые пришли на стадион.

По мнению Николича, игра с «Оренбургом» получилась странной, а концовка матча вышла нервной.

«Счастлив, что в итоге взяли три очка, но недоволен, что потеряли контроль, так как в конце игры могли пропустить», — отметил тренер, подчеркнув, что команда будет над этим работать.

«Когда в конце Эдер не забил пенальти, у меня чуть не случилась остановка сердца. Шучу, но пенальти надо забивать», — отметил Николич.

Напомним, «Локомотив» одержал домашнюю победу над «Оренбургом» со счетом 1:0 в 23-м туре РПЛ.