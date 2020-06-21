Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин показал танец с муляжами хореографа Ильи Авербуха и фигуриста Максима Маринина.

В своем «Инстаграме» Ягудин выложил танцевальный ролик: на нем закрепили специальные палки, которыми он двигал и приводил в движение муляжи с фотографиями коллег.

«Станцевал с Максимом Марининым и Ильей Авербухом. Чую, скоро разрешат массовые мероприятия! Шоу, спектакли, елки. А пока мы разминаемся», — подписал оригинальное видео Ягудин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin) 21 Июн 2020 в 8:46 PDT

Напомним, из-за введения режима самоизоляции и запрета на проведение массовых мероприятий были отменены многие шоу Ильи Авербуха, в том числе, и гастрольный тур «Чемпионы». Вернуться к проведению шоу хореограф планирует в сентябре.