Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о том, как провела выходной на сборах.
В своем «Инстаграме» спортсменка выложила фото с семьей — мужем Михаилом и дочкой Миланой.
«Побыть с ребёнком — бесценно! Всего лишь половинка денька и обратно на сбор. Люблю свою семью! Обожаю свою работу!!, — подписала фотографию Куклина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Отметим, сейчас Лариса Куклина тренируется в УТЦ «Кавголово» под Санкт-Петербургом вместе со своим мужем Михаилом Куклиным, также там тренируется Екатерина Юрлова-Перхт. О проведении централизованного сбора национальной команды пока ничего неизвестно, ориентировочное место проведения — Рыбинск или Ижевск. Некоторые источники сообщали о том, что сбор может начаться 16 июля.
Комментарии Развернуть