Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о том, как провела выходной на сборах.

В своем «Инстаграме» спортсменка выложила фото с семьей — мужем Михаилом и дочкой Миланой.

«Побыть с ребёнком — бесценно! Всего лишь половинка денька и обратно на сбор. Люблю свою семью! Обожаю свою работу!!, — подписала фотографию Куклина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лариса Куклина (@kuklinalara) 21 Июн 2020 в 9:31 PDT

Отметим, сейчас Лариса Куклина тренируется в УТЦ «Кавголово» под Санкт-Петербургом вместе со своим мужем Михаилом Куклиным, также там тренируется Екатерина Юрлова-Перхт. О проведении централизованного сбора национальной команды пока ничего неизвестно, ориентировочное место проведения — Рыбинск или Ижевск. Некоторые источники сообщали о том, что сбор может начаться 16 июля.