Российский биатлонист Матвей Елисеев сообщил о том, что отправился на первый предсезонный сбор.

В своем «Инстаграме» спортсмен выложил фотографию загруженной вещами машины и написал, что проведет самостоятельный подготовительный сбор.

«Пока коронавирусная история тянется очень сложно найти место для тренировок, я нашёл потайное местечко», — написал Елисеев, добавив, что дома тоже можно проводить тренировки, но много времени уходит на переезды, а время восстановления укорачивается.

«Только винтовка всё ещё под замком, но и это ограничение можно обойти если Александр Иванович Куделин может соорудить муляж!», — отметил Елисеев, прикрепив хэштег #жаль_нет_ружья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matvey Eliseev (@m_eliseev93) 21 Июн 2020 в 6:22 PDT

Напомним, первый централизованный сбор национальной биатлонной команды может пройти только в июле.