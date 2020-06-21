Российский биатлонист Матвей Елисеев сообщил о том, что отправился на первый предсезонный сбор.
В своем «Инстаграме» спортсмен выложил фотографию загруженной вещами машины и написал, что проведет самостоятельный подготовительный сбор.
«Пока коронавирусная история тянется очень сложно найти место для тренировок, я нашёл потайное местечко», — написал Елисеев, добавив, что дома тоже можно проводить тренировки, но много времени уходит на переезды, а время восстановления укорачивается.
«Только винтовка всё ещё под замком, но и это ограничение можно обойти если Александр Иванович Куделин может соорудить муляж!», — отметил Елисеев, прикрепив хэштег #жаль_нет_ружья.
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Напомним, первый централизованный сбор национальной биатлонной команды может пройти только в июле.
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