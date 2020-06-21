Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева примет участие в большом онлайне от Олимпийского комитета России.

Информация об этом появилась в официальном «Инстаграме» ОКР. Эфир состоится завтра, 22 июня, пока неизвестно, в какое время он состоится. Трансляции пройдут в официальных сообществах комитета.

Также сообщается, что в онлайне примет участие российская актриса Екатерина Шпица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олимпийский комитет России (@olympic_russia) 21 Июн 2020 в 10:00 PDT

Напомним, Евгения Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане. Спортсменка также является официальным послом команды России на Летних Олимпийских играх в Токио, которые были перенесены на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.