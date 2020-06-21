Болгарский теннисист Григор Димитров сдал положительный тест на коронавирус. Об этом спортсмен сообщил в своем «Инстаграме».

Спортсмен опубликовал фото в маске и призвал всех, кто контактировал с ним в последние дни, сдать анализы, а также принять все необходимые меры.

«Мне очень жаль, что я мог нанести вред. Сейчас я дома, восстанавливаюсь. Спасибо за поддержку, и, пожалуйста, берегите себя и свое здоровье», — написал Димитров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Grigor Dimitrov (@grigordimitrov) 21 Июн 2020 в 10:36 PDT

Отметим, Григор Димитров выступал на турнире в Хорватии Adria Tour, где также играли первая ракетка Новак Джокович, немец Александр Зверев, хорват Марен Чилич и россиянин Андрей Рублев. Известно, что зараженный спортсмен контактировал с коллегами.

Из-за обнаружения коронавируса у Димитрова финальный матч турнира между Новаком Джоковичем и Андреем Рублевым отменили.