Болгарский теннисист Григор Димитров сдал положительный тест на коронавирус. Об этом спортсмен сообщил в своем «Инстаграме».
Спортсмен опубликовал фото в маске и призвал всех, кто контактировал с ним в последние дни, сдать анализы, а также принять все необходимые меры.
«Мне очень жаль, что я мог нанести вред. Сейчас я дома, восстанавливаюсь. Спасибо за поддержку, и, пожалуйста, берегите себя и свое здоровье», — написал Димитров.
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Отметим, Григор Димитров выступал на турнире в Хорватии Adria Tour, где также играли первая ракетка Новак Джокович, немец Александр Зверев, хорват Марен Чилич и россиянин Андрей Рублев. Известно, что зараженный спортсмен контактировал с коллегами.
Из-за обнаружения коронавируса у Димитрова финальный матч турнира между Новаком Джоковичем и Андреем Рублевым отменили.
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