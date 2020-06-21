Стало известно, что футбольный клуб «Ростов» собирается добиваться переигровки матча с «Сочи», сыгранного 19 июня в 23-м туре Российской Премьер-лиги.

Информацию об этом сообщает портал Sport24. По данным СМИ, ростовчане хотят добиться переигровки матча из-за решения о переносе встречи «Краснодар» — «Динамо» из-за вспышки коронавируса.

В аналогичной ситуации «Ростову» было отказано в переносе игры, поскольку «Сочи» не согласился переносить матч на 19 июля из-за вспышки коронавируса в ростовской команде, а руководство РПЛ никак на ситуацию не повлияло. Чтобы не получить техническое поражение и не поставить под угрозу участие в чемпионате, «Ростов» выставил на игру с «Сочи» молодежный состав и проиграл со счетом 1:10.

В «Динамо» же договорились с «Краснодаром» о переносе игры на 19 июля.