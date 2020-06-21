Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение по поводу будущего Александра Кокорина по окончании сезона-2019/20.

Слова Червиченко цитирует портал РИА Новости.

«Считаю, что после окончания сезона смена обстановки пойдет Кокорину на пользу. Любой другой клуб, кроме «Зенита», для Кокорина будет гораздо лучше», — заявил Червиченко, отметив, что нападающий может перейти хоть в московский «Спартак», хоть в «Динамо» и будет там выглядеть ярче.

«Знаете, не во все закрытые двери надо ломиться, и не во все открытые входить. Свет клином не сошелся на «Зените» для Кокорина», — заключил Червиченко.

Напомним, «Зенит» продлил контракт с Александром Кокориным до конца текущего сезона, пока нападающий находится в аренде в «Сочи».