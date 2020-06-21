Хоккейный журналист Павел Лысенков сообщил информацию о том, в каких городах будет доигран сезон в НХЛ и каким образом разыграют Кубок Стэнли.

Корреспондент подчеркнул, что это не официальная информация от лиги, а источник, приближенный к профсоюзу игроков NHLPA.

По информации Лысенкова, опубликованной на сайте «Матч ТВ», сезон в НХЛ все равно возобновится несмотря на вспышки коронавируса. Ванкувер примет игры команд Западной Конференции, в Лас-Вегасе будут играть команды Восточной, а также там пройдут финалы конференций и финал Кубка Стэнли.

С 10 июля ожидается открытие тренировочных лагеря клубов НХЛ, 24 июля клубы приезжают в назначенный город и проводят шестидневные сборы с товарищескими встречами. 1 августа стартует плей-офф Кубка Стэнли, розыгрыш которого может продлиться до октября.