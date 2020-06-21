Футболисты «Ливерпуля» не смогли обыграть «Эвертон» в мерсисайдском дерби в рамках 30-го тура Английской Премьер-лиги.

Игра прошла на стадионе «Гудисон-Парк» без зрителей и завершилась со счетом 0:0.

«Эвертон» за весь матч нанес 9 ударов по воротам, «Ливерпуль» — 10. У обоих клубов по три удара пришлись в створ ворот соперника. Главный арбитр встречи Майк Дин показал по две желтые карточки футболистам каждой команды: у хозяев «горчичниками» отметились Майкл Дин и Люка Динь, у гостей — Джеймс Милнер и Дивок Ориги.

«Ливерпуль» по-прежнему идет первым в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу, имея 83 очка. Идущий вторым «Манчестер Сити» имеет 60 очков, но еще не провел игру в рамках 30-го тура АПЛ.