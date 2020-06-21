Московский ЦСКА отреагировал на заявления спортивного агента Дмитрия Селюка в адрес тренера клуба Виктора Гончаренко.

Заявление было размещено на официальном сайте клуба. «ПФК ЦСКА заявляет, что считает абсолютно неприемлемыми комментарии Селюка, а тем более беспочвенные и надуманные обвинения в адрес нашего тренера», — говорится в заявлении.

Пресс-служба также отмечает, что действия Селюка выглядят еще более возмутительными в свете того, что клиент агента выступает в составе ЦСКА. «Вероятно, именно стремлением надавить на клуб и тренерский штаб вызваны высказывания агента», — отметили в заявлении, добавив, что большинству болельщиков неинтересно мнение Селюка по футбольным вопросам.

ЦСКА также оставил за собой право принять меры, предусмотренные законом, чтобы защитить интересы клуба, тренерского штаба от подобных клеветнических заявлений и деструктивных действий.