Президент бойцовского промоушена UFC Дана Уайт подтвердил информацию о том, что Конор Макгрегор завершил карьеру.

Журналист ESPN Бретт Окамото цитирует слова Уайта в своем «Твиттере». «Я ничего не слышал о нём в последнее время. Конор завершил карьеру», — отметил глава промоушена.

Напомним, не так давно Конор Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры. Ранее он уже дважды делал подобные заявления (последний раз в 2019 году), однако после этого возвращался в спорт.

Одной из причин текущего решения о завершении карьеры Макгрегор назвал отказ UFC в проведении поединка против Джастина Гэтжи, а также отсутствие возможностей провести привлекательный для него бой.

Последний поединок в UFC Конор Макгрегор провел в январе 2020 года, победив Дональда Серроне.