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Волков уступил Блейдсу в UFC Вегас 3 судейским решением

Россиянин Александр Волков проиграл американцу Кертису Блейдсу в основном бое турнира UFC Вегас 3, проходившем в Лос-Анджелесе (США). Бой завершился судейским решением в пользу 29-летнего американца — 48-46, 48-47, 49-46. Блейдс одержал 14-ю победу в карьере и четвертую подряд подряд. У Волкова стало восемь поражений в ММА при 31 победе.

Матч «Краснодара» и «Динамо» перенесен на 19 июля

Встреча 23-го тура чемпионата России между «Краснодарои» и «Динамо» перенесена на 19 июля. Матч должен был пройти сегодня, 21 июня, в 20.00 по московскому времени. Накануне стало известно о трех новых случаях заражения коронавирусом в московской команде. Тесты игроков Клинтона Н’Жи, Шарля Каборе и Себастьяна Шиманьски дали положительный результат.

«Ливерпуль» и «Эвертон» сыграли вничью в 30-м туре Английской Премьер-лиги

Футболисты «Ливерпуля» не смогли обыграть «Эвертон» в мерсисайдском дерби в рамках 30-го тура Английской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Гудисон-Парк» без зрителей и завершилась со счетом 0:0. «Эвертон» за весь матч нанес 9 ударов по воротам, «Ливерпуль» — 10. У обоих клубов по три удара пришлись в створ ворот соперника.

У теннисиста Димитрова нашли коронавирус. Он контактировал с Рублевым и Джоковичем

Болгарский теннисист Григор Димитров сдал положительный тест на коронавирус. Спортсмен опубликовал фото в маске и призвал всех, кто контактировал с ним в последние дни, сдать анализы, а также принять все необходимые меры. Димитров выступал на турнире в Хорватии Adria Tour, где также играли первая ракетка Новак Джокович, немец Александр Зверев, хорват Марен Чилич и россиянин Андрей Рублев.

«Уфа» обыграла «Тамбов» в 23-м туре Российской Премьер-лиги

В рамках 23-го тура Российской Премьер-лиги «Уфа» сумела обыграть «Тамбов». Игра прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счетом 2:1. Счет был открыт на 20-й минуте: пенальти реализовал полузащитник «Уфы» Даниил Фомин. Во втором тайме «Тамбов» сумел сравнять счет, это произошло на 77-й минуте встречи. Автором мяча стал хавбек Михаил Костюков, который забил с передачи Валерия Чуперки. В добавленное ко второму тайму время гол за «Уфу» забил Николай Гиоргобиани с передачи Даниила Фомина.

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в 23-м туре РПЛ благодаря голу Миранчука

Московский «Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0. Автором единственного мяча в матче стал полузащитник Алексей Миранчук с передачи Рифата Жемалетдинова. На 90+4 минуте матча Эдер не реализовал пенальти, который заработал Гжегож Крыховяк.