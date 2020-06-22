В матче 30-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» дома потерпел поражение от мадридского «Реала» со счетом 1:2.

В составе гостей по мячу забили Серхио Рамос с пенальти на 50-й минуте и Карим Бензема с передачи Федерико Вальверде на 70-й минуте. У басков единственный гол забил Микель Марино с передачи Роберто Лопеса на 83-й минуте встречи.

После 30 туров команда Зинедина Зидана идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 65 очков. Столько же у «Барселоны», располагающейся на втором месте. Подопечные Иманоля Альгуасиля занимают шестую строчку с 47 баллами.

Следующий матч мадридский «Реал» проведет 24 июня дома против «Мальорки», «Реал Сосьедад» в этот день примет «Сельту».