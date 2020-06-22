Форвард московского ЦСКА Андрей Воронцевич рассказал, почему не переехал в НБА.

По словам Воронцевича, у него было несколько конкретных вариантов — это «Юта Джазз», «Оклахома Сити-Тандер», «Орландо Мэджик» и «Майами Хит». Баскетболист отметил, ему было уже 27 лет, у него было трое детей, поэтому финансовая сторона была важна, а в НБА предлагали совсем минимальные деньги.

«Взвесив все за и против, а также посоветовавшись с президентом ЦСКА Андреем Ватутиным, я решил остаться. Все-таки ЦСКА стал для меня родным клубом, тут я всегда борюсь за трофеи, мне нравится жить в России. Чего еще желать?», – сказал Воронцевич, слова которого приводят «Известия».

Напомним, Андрей Воронцевич выступает в ЦСКА с 2006 года.